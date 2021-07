Ganz laut „Wasser marsch“ rufen

Hüllhorst-Schnathorst

„Wasser marsch“, rufen am Samstag, 24. Juli, elf Kinder am Feuerwehrhaus in Schnathorst. Die Mädchen und Jungen sind in vollem Einsatz. Sie besuchen die Ferienspiele der Feuerwehr und haben am Ende viel gelernt und vielleicht ein neues Hobby entdeckt.

Von Andreas Kokemoor