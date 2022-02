Ganz ohne Karneval geht es nicht: Narren machen kreative Angebote

Delbrück

Schon im Januar wurden die Saalveranstaltungen aller zehn Karnevalsvereine im Delbrücker Land abgesagt. Auch die beiden Umzüge am Karnevalswochenende wurden auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt. Doch so ganz ohne Karneval geht es nicht, dies gilt auch für die neun Dörfer des Delbrücker Landes. In ganz unterschiedlicher Form gehen die Vereine von Anreppen bis Westenholz das Karnevalswochenende an.

Von Axel Langer