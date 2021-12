Ganz schön eisig

Brakel-Rheder

Wo ist es mit Abstand ganzjährig am kältesten in Brakel? Ganz klar im historischen Bierkeller der Schlossbrauerei Rheder in Rheder, in dem konstant null bis ein Grad Celsius herrschen – Sommer wie Winter. Die Luft ist so kalt, dass sich an Rohren und Decken das Kondenswasser sofort zu zentimeterdickem Eis verwandelt und haften bleibt.

Von Reinhold Budde