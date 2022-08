Gartenbaufreunde planen Pflanzenbörse

Spenge

In seiner Jahreshauptversammlung hat der Obst- und Gartenbauverein Lenzinghausen jetzt Anlauf genommen, um sich wieder voll in die Vereinsarbeit zu stürzen, die coronabedingt in den vergangenen zweieinhalb Jahren nur eingeschränkt stattgefunden hatte. So konnte der Verein beispielsweise sein traditionelles Osterfeuer am Freibad nicht durchführen, blickt aber hoffnungsvoll auf 2023.

Von Daniela Dembert