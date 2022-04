Gartenfestival am Dalheimer Kloster

Der Frühling ist da, und mit ihm wieder das Gartenfest Dalheim. Vom 29. April bis 1. Mai veranstaltet die Agentur Evergreen aus Kassel am Kloster Dalheim einen frühlingshaften Start in die Freiluftsaison ein.

Vor der Kulisse des Klosters können die Besucher unter freiem Himmel bummeln, staunen und genießen. Die Veranstalter kündigen mehr als 120 Stände an, an denen Gartenfreunden eine große Vielfalt ausgewählter Produkte für Haus, Garten und Balkon präsentiert wird. Allerlei Pflanzen wie Sträucher und Stauden, Outdoor-Möbel und Dekorationen sollen vor allem Gartenfans ansprechen.

„Es wird spannend und einzigartig dieses Jahr. Einige neue Aussteller begeistern mit besonderen Gartenschätzen. Für großes Interesse werden bestimmt die Gemüsepflanzen vom Gemüsehummel Team sorgen“, so Charmaine Haid von der Agentur Evergreen. Die Experten aus Wardenburg seien bekannt für ihre alten und seltenen Gemüsesorten und brächten auch eine Vielzahl an Jungpflanzen mit. Neu dabei sei auch Richard Hamann von Kiwiri. „Er ist Europas Kiwi-Spezialist und bringt die Kiwibeeren in unsere Gärten. Dieser neue Trend der winterharten Kiwipflanzen und ihre wertvolle Frucht mit vielen lebenswichtigen Inhaltsstoffen begeistert immer mehr Menschen“, so Haid.

An neue Trends will auch Marc Müller anknüpfen, der mit seinen Outdoorduschen aus alten Eichenbohlen und recyceltem Stammholz echte Hingucker für den heimischen Garten entwirft. Und wem eine neue Dusche im Freien noch nicht genug ist, der ist bei der Tischlerei Börger genau richtig. Sie hat den bayerischen Strandkorb im Angebot. Die Sauerländer-Hüttchen sollen für besonderen Sitzkomfort im Garten sorgen.

Mit allerhand Köstlichkeiten von Herzhaft bis Süß ist während der Gartentage auch für Verköstigung gesorgt. Eine Falkner-Show und Livemusik runden den Ausflug zum Gartenfest ab. Und wer Lust auf Kultur hat, besucht die Klostergärten und erkundet die Klostergeschichte im Museum des ehemaligen Augustiner Chorherrenstifts.

Das Gartenfest am Kloster Dalheim ist von Freitag, 29. April, bis Sonntag 1. Mai, geöffnet: Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es unter: www.gartenfestivals.de oder Telefon 0561/40096160.

Das WESTFÄLISCHE-VOLKSBLATT verlost unter seinen Leserinnen und Lesern fünf Mal zwei Eintrittskarten für das Gartenfest in Dalheim. Interessenten können von diesem Freitag an bis einschließlich Sonntag, 24. April, unter der Hotline 0 13 79/ 88 30 09 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) ihr Glück versuchen. Die Gewinner, die sich einen Tag für ihren Besuch in Dalheim aussuchen können, werden in unserer Ausgabe am Dienstag, 26. April, veröffentlicht.