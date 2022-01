Gartenhütte in Paderborn steht in Flammen

Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen – erhitzte Gasflasche im Pool gekühlt

Paderborn-Sande

Zu einer brennenden Gartenhütte in der Weisgutstraße in Paderborn-Sande ist am Sonntagmorgen gegen 1045. Uhr die Feuerwehr Paderborn gerufen worden. Als das erste Löschfahrzeuges des Löschzuges Sande eintraf, stand der kleine Anbau der Gartenhütte bereits im Vollbrand.