Gartenlaube in Herford brennt restlos nieder

Feuerwehr-Einsatz in Kleingartenanlage in der Masch – angestrahlte Rauchsäule ist über die ganze Stadt zu sehen

Herford

An der Straße „In der Masch“ ist eine leerstehende Hütte in der dort ansässigen Kleingartenanlage komplett ausgebrannt. Ob es sich erneut um eine Brandstiftung handelte, vermochten weder Polizei noch Feuerwehr am Wochenende einzuschätzen.

Von Stephan Rechlin