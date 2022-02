Gute Nachrichten für alle Gartenschau-Freunde: Die Gastronomie in der mehrfach ausgezeichneten Parkanlage wird noch in diesem Jahr erweitert. Am bisherigen Standort des kleinen Pavillons an der Adlerwiese entsteht in den kommenden Monaten ein stimmungsvoller Wald-Biergarten, teilt die Gartenschau GmbH mit.

Wenn alles nach Plan läuft, können die Arbeiten dafür bis zum Frühsommer abgeschlossen sein. Gestalterisch wird sich der neue Wald-Biergarten ähnlich harmonisch in die Gartenschau einfügen wie der kleine Pavillon. Dementsprechend steht der Baustoff Holz auch hier im Fokus. Darüber hinaus überzeugt der neue Gastronomie-Bereich mit deutlich mehr Sitzplätzen inklusive Windschutz sowie zwei separaten Theken für die Speise- und Getränkebestellungen.

Neben saisonal wechselnden Suppen, Brotzeitbrettern mit Käse- oder Wurstbeilage, Brezeln und Leberkäs-Brötchen können die Gartenschau-Besucher im Wald-Biergarten auch Burger mit und ohne Fleisch sowie die Imbissklassiker Pommes, Bratwurst und Kaltgetränke verzehren.

Betreiber aus Bad Lippspringe

Nach seiner Fertigstellung wird der Wald-Biergarten in der Hauptsaison dienstags bis samstags von 13 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein. In der Nebensaison können die Gartenschau-Besucher dort samstags und sonntags von 12 Uhr bis 17 Uhr etwas essen und trinken. Für den Betrieb des Wald-Biergartens wie auch des Cafés Martinus im Park ist zukünftig die Fleischerei Paul Schröder aus Bad Lippspringe verantwortlich. Die Imbisswagen, die während der Hauptsaison an der Adlerwiese standen, kommen dann nicht mehr zum Einsatz.

Die Adlerwiese ist beliebter Treffpunkt auf dem Gartenschaugelände. Mehrmals im Jahr fanden dort auch Veranstaltungen und Konzerte statt. Foto: Jörn Hannemann

Im Gartenschau-Café Martinus im Park bietet der Betreiber auch in Zukunft Süßspeisen wie Kuchen, Waffeln und Eis sowie Kaffeespezialitäten und Kaltgetränke an. Das Café öffnet während der Hauptsaison dienstags bis sonntags von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. In der Nebensaison bleibt das Martinus im Park geschlossen.

Nähere Informationen zur Gastronomie gibt es auch online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.