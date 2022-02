Gartenschau-Bagger räumen Promenade

Dauerregen lässt Flüsse und Bäche anschwellen: Weserpegel in Höxter steigt in Richtung Viermeter-Marke

Während sich die Nebengewässer in die Wiesen ausgedehnt haben und keine Schäden verursachten, schauen die Höxteraner in diesem Winter beim Flusspegel der Weser genauer hin. Nähert sich die Weser doch gefährlich nah den Gartenschaubaustellen und Baufahrzeugen an der Weserpromenade und am Floßplatz.