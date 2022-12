Gärtner-Stiftung schüttet eine Million aus

Porta Westfalica

Ein dreieinhalbjähriges Mädchen leidet seit frühester Kindheit an epileptischen Anfällen. Oft kommen die Anfälle nachts, so dass es seine Eltern ständig beobachten müssen. Nun kann dank eines Zuschusses der Andreas-Gärtner-Stiftung ein Assistenzhund für das Mädchen angeschafft werden, damit Anfälle schon früh erkannt und behandelt werden können. Das Mädchen ist nur eines von vielen Schicksalen, die in der Form von Anträgen im Laufe des Jahres bei der Stiftung auf dem Tisch landen.

Von Kerstin Panhorst