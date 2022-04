Gasgeruch im Haus: Feuerwehr Paderborn an der Meinolfstraße im Einsatz

Gasgeruch in einem Wohnhaus an der Meinolfstraße: Die Feuerwehr Paderborn rückte am Donnerstag gegen 22 Uhr zu einem Einsatz aus. Bewohner hatten einen unklaren Geruch aus ihrem Bad bemerkt.

Feuerwehr und Polizei beim Einsatz an der Paderborner Meinolfstraße am Donnerstagabend.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner die betroffene Wohnung schon verlassen. „Weitere Personen konnten im Verlauf des Einsatzes aus einer weiteren Wohnung begleitet werden“, berichtet Brandoberinspektor André Lorang am frühen Morgen.

Mit den Messgeräten der Feuerwehr Paderborn wurde in der Wohnung und an einer Therme eine erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid (CO) festgestellt. Ein Notarzt untersuchte die betroffenen Bewohner, sie wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehr vor Ort betreut. „Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.“

Nach dem Eintreffen des Energieversorgers nahm dieser weitere Messungen vor und bestätigte das Ergebnis der Feuerwehr. Hochleistungslüfter wurden im Haus eingesetzt und die zentrale Gaszufuhr wurde geschlossen. „Nachdem keine erhöhten Gaskonzentrationen in den Wohnungen mehr messbar waren, wurde in Abstimmung mit dem Energieversorger sowie der Polizei das betroffene Gebäude wieder für die Bewohner freigegeben“, so der Brandoberinspektor weiter.

Nach Angaben der Feuerwehr waren deren hauptamtlichen Kräfte der Wache Süd mit zwei Löschfahrzeugen, einem Wechselladerfahrzeug (mit dem Abrollbehälter „Gefahrgut“), einem Einsatzleitwagen, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz sowie der Energieversorger und die Polizei.