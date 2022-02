Gaskraftwerk statt Atommülllager

Norbert Senges, Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion, sagt dazu: „Wir sind einvernehmlich mit allen Parteien im Kreis Höxter gegen den Bau eines Atommülllagers. Wir sind allerdings der Meinung, dass die Diskussion der letzten Jahre viel zu defensiv geführt wurde. Wir wollen, dass sich der Kreistag Höxter offensiv für den Bau eines Gaskraftwerks am Standort Würgassen einsetzt. Wir beantragen deshalb, dass die Kreisverwaltung die Eignung des Standortes für ein Gaskraftwerk prüft.“

Für den Bau eines Gaskraftwerks sprächen starke Argumente, meint die AfD und schreibt in ihrem Antrag: „Am Standort des ehemaligen Kernkraftwerkes ist ein geeigneter Anschluss an das Hochspannungsnetz bereits vorhanden. Auch eine Gaspipeline verläuft in relativer Nähe mitten durch den Kreis Höxter. In der nächsten Zeit ist zudem damit zu rechnen, dass Gaskraftwerke nach der neuen EU-Taxonomie als nachhaltige Investments eingestuft werden und damit potenzielle Investoren auf Suche nach geeigneten Standorten gehen werden. Hochwertige Arbeitsplätze sowie große Investitionsvolumen, die lokalen Unternehmen zugutekommen, sind als Vorzüge für den Kreis Höxter zu nennen.“

Elia Sievers, Kreistagsabgeordneter der AfD, hält den ehemaligen Kraftwerksstandort für „viel zu wertvoll für ein Atommülllager“. Die AfD wolle die größtmögliche Wertschöpfung und den größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen am Standort Würgassen realisieren. „Ein Gaskraftwerk ist aus unserer Sicht die ideale Nachfolgenutzung für das zurückgebaute Kernkraftwerk. Ein modernes Gaskraftwerk ist ein politisch starkes Argument gegen die Pläne der BGZ“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Abschließend Elia Sievers: „Aufgrund des gleichzeitigen Ausstieges aus der Kern- und Kohleenergie entstehen für die deutsche Stromversorgung insbesondere im Bereich der Grundlastdeckung erhebliche Lücken. Auch der Kreis Höxter ist daher in der Verantwortung, seinen Teil zu einer grundlastfähigen, bezahlbaren Stromversorgung beizutragen.“