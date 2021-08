Gaspreisrebellen hoffen auf Erfolg vor dem Landgericht

Mittwoch stehen in Paderborn 30 Berufungsverhandlungen an – Bürgerinitiative sieht sich bestärkt

Paderborn

1600 Gaskunden von Eon haben sich im Oktober 2004 geweigert, die für sie nicht nachvollziehbare Preiserhöhung zu akzeptieren. 17 Jahre später geht die daraus resultierende Auseinandersetzung des Konzerns mit den so genannten Gaspreisrebellen nun am Mittwoch, 1. September, vor dem Landgericht Paderborn (11 Uhr, Saal 203) möglicherweise in die letzte Phase. Dann stehen 30 Berufungsverhandlungen gegen Gaspreisrebellen an, die in erster Instanz Recht bekommen hatten.

Von Maike Stahl