Gäste schätzen bunten Freizeit-Mix

Frieda Fligge ist es wichtig, in ihrem eigenen zu Hause leben zu können und tagsüber einen strukturierten Ablauf zu haben. „Vor allem aber möchte ich gerne in Gesellschaft sein und mich sinnvoll beschäftigen“, sagt die 87-Jährige. Seit vielen Jahren ist sie regelmäßig zu Gast in der Tagespflege am St. Josef Seniorenhaus der KHWE in Bökendorf, die jetzt 25-jähriges Bestehen feiert.

Tagespflege am St. Josef Seniorenhaus der KHWE in Bökendorf feiert 25-jähriges Bestehen

Die Tagespflege am St. Josef Seniorenhaus der KHWE in Bökendorf feiert 25. Geburtstag. Darüber freuen sich Gabi Rottkamp (Pflege, von links), Tagespflegegast Frieda Fligge, Sylwia Höke (Pflege), Monika Pedazus (Betreuung), Einrichtungsleitung Oliver Surmann und Pflegedienstleitung Ursula Meiwes.

1997 mit zwölf Plätzen gegründet, wurde die Tagespflege direkt im St. Josef Seniorenhaus untergebracht. „Damals gab es so gerade Platz für einen Tisch, an dem die Gäste gemeinsam sitzen konnten“, erinnert sich Ursula Meiwes, die bereits seit mehr als 25 Jahren für die KHWE tätig ist und seit sieben Jahren als Pflegedienstleitung für das Seniorenhaus und die Tagespflege in Bökendorf zuständig ist.

Große Veränderung

2017 folgte die große Veränderung. Um die Versorgung der Senioren in der Tagespflege-Einrichtung auf modernstem Stand anzubieten und auch die KHWE hier zukunftsfähig zu machen, wurde schräg gegenüber des Seniorenhauses ein Neubau errichtet. Noch heute erinnern sich viele Bökendorfer an den alten Bauernhof auf dem fast 900 Quadratmeter großen Gelände an der Ludowinenstraße. Dieser wurde abgerissen, um Platz zu machen für ein eingeschossiges 440 Quadratmeter großes Gebäude. Die Zahl der Plätze wurde von zwölf auf 22 erhöht. Die frei gewordenen Flächen im Seniorenhaus wurden für die Modernisierung genutzt. Damals wurden dort unter anderem die Doppelzimmer zu Einzelzimmern mit eigenem Badezimmer umgebaut.

Erlebnispfad für Gäste

Im Zentrum der Tagespflege steht die Wohnküche, die dank entsprechender Dachkonstruktion lichtdurchflutet ist. Für eher unruhige Gäste wurde ein Erlebnispfad eingerichtet, auf dem die Senioren über einen Rundweg geleitet werden. Verschiedene Stationen laden zu kurzen Beschäftigungen oder zum Verweilen ein wie zum Beispiel ein Bereich mit Küchenutensilien oder Handwerksgeräten, die die Senioren aus der Zeit der eigenen Aktivität kennen. Eine gemütliche Bücherecke mit alter und neuer Lektüre, Märchen- und Geschichtsbüchern soll zum Lesen oder Bilderanschauen animieren. Neben dem Erlebnispfad gibt es auch eine Kreativecke mit Maltisch und Handarbeitsbereich.

Freizeitgestaltung

Die Betreuungskräfte der Tagespflege am St. Josef Seniorenhaus der KHWE sorgen täglich für einen bunten Mix an Freizeitangeboten mit Gymnastik, Musik und Singen, Gedächtnistraining, Gesellschaftsspielen, kochen, Zeitung lesen oder auch malen und basteln. In dem nur wenige Meter entfernten Ludowinengarten können die Senioren regelmäßig in eine Märchenwelt abtauchen. Auch Pflegefachkraft Gabi Rottkamp weiß ihre Arbeit in der Bökendorfer Einrichtung zu schätzen. „Die Gruppe ist täglich anders gemischt und es ist schön mitzuerleben, wie viel Spaß sie miteinander haben und den Tag hier genießen“, sagt sie.

Der Bedarf an Tagespflege-Plätzen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. „Im Gegensatz zu heute haben früher mehrere Generationen unter einem Dach gelebt, sodass sich die Familie einfacher um die alten Leute kümmern konnte. Zusätzlich gehen die Menschen heute mehr arbeiten und können somit weniger für Oma und Opa sorgen“, weiß Einrichtungsleitung Oliver Surmann.