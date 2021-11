Gastgeber räumen Preise ab

Der Filmclub Bad Lippspringe hat beim Landesfilmfestival reihenweise Preise abgeräumt. Besonders erfolgreich war Hildegard Krüger, die mit ihrer achtminütigen Dokumentation „Mal keine Touristen“ die Jury rundum überzeugte. Der Lohn war ein erster Preis. Der Film geht nun beim Bundesfilmfestival in Castrop-Rauxel an den Start. Vordere Plätze belegten auch Manfred Friedrich, Vorsitzender des Filmclubs, und Mitglied Helge Temme.

Jury und Autoren bei der Eröffnung des Landesfilmfestivals in Odins Filmtheater in Bad Lippspringe.

Zum Landesfilmfestival in Bad Lippspringe waren insgesamt 17 Beiträge gemeldet worden, die laut Vorgabe jeweils maximal 20 Minuten lang sein durften. Hildegard Krüger war mit ihrem Film „Mal keine Touristen“ in der Kategorie Dokumentation an den Start gegangen. In einzigartigen Bildern über eine Reise nach Norwegen beschreibt sie anschaulich, wie sich Landschaft und Natur abseits der sonst üblichen Touristenströme präsentieren.