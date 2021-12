Gastgewerbe wieder in Not

Bielefeld

Mit steigenden Coronazahlen und immer neuen Einschränkungen wachsen die Sorgen im Gastgewerbe auch in OWL. Seit Wochen ist in Restaurants und Kneipen 2G Pflicht, der Zutritt also nur noch Geimpften und Genesenen gestattet. Mit der sich verschärfenden Corona-Lage sind nun auch fast alle größeren Weihnachtsfeiern abgesagt. „Das bedeutet für uns starke Umsatzeinbußen“, sagt Andreas Büscher, Präsident des Branchenverbands Dehoga Ostwestfalen.

Von Oliver Horst