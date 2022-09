Gasthof „Zum Furlbachtal“ schließt nach 54 Jahren

Schloß Holte-Stukenbrock

Die große Uhr an der Küchenwand ist um 13.50 Uhr stehengeblieben, der rote Datumsschieber am Kalender ist seit Samstag, 10. September, nicht mehr bewegt worden. Alle Schüsseln, Siebe, Teller und Messer sind gespült, eingeräumt und die Herdplatten ausgeschaltet. Die Küche ist verwaist. Der Gasthof „Zum Furlbachtal“ in Stukenbrock-Senne hat nur noch acht Tage geöffnet – am 1. Oktober wird für immer abgeschlossen. Inhaber und Koch Rudolf Draganski hört nach 18 Jahren auf – insgesamt war der Gasthof 54 Jahre in Familienhand.

Von Erol Kamisli