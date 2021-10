Gastronom sucht neue Lokalität

„Trattoria“ in Enger bleibt geschlossen – Sanierungskosten am Standort Bielefelder Straße zu hoch

Enger

Eigentlich hatte Francesco Nastri in seiner „Trattoria“ an der Bielefelder Straße alles so richtig schön machen wollen, um mit Ende des Lockdowns wieder voll durchstarten zu können. Doch jetzt ist das beliebte italienische Restaurant bereits seit August geschlossen.

Von Daniela Dembert