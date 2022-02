Gaststätte Hollmann vor dem Abriss

Archimedes Facility-Management GmbH aus Herford will auf Gelände in Sieker Wohnhäuser bauen

Bielefeld

Fast 100 Jahre war die Gaststätte Hollmann ein bekannter und beliebter Treffpunkt für die Menschen in Sieker. Seit dem Jahreswechsel stehen die Räume jedoch leer, ist der Betrieb eingestellt. Die Archimedes Facility-Management GmbH aus Herford, der das Gebäude sowie die angrenzenden Häuser am Kammermühlenweg gehören, will nun den gesamten Gebäudekomplex abreißen und dort Wohnhäuser bauen.

Von Hendrik Uffmann