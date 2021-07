Gauseköte: Unmut über Tempo 50

Allerdings regt sich mittlerweile erneut Unmut bei Autofahrern, denn mehrfach haben diese Zeitung in den vergangenen Tagen Anfragen erreicht, warum auf der Strecke immer noch die provisorische Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 50 gilt. Eine Anfrage bei Sven Johanning, Sprecher bei Straßen NRW, brachte am Dienstag Aufklärung: „Ursprünglich war das Tempolimit wegen der Gefahr von Wildwechsel installiert worden, da nach der langen Schließung zu befürchten war, dass sich die Tiere an die unbefahrene Strecke gewöhnt haben. Allerdings hat sich dies nicht bestätigt und wir haben im Mai dem Kreis Lippe und der Stadt Detmold mitgeteilt, dass aus unserer Sicht die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben werden kann. Es bedarf nämlich einer verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Detmold, die provisorischen Schilder zu entfernen. Diese Anordnung lag uns aber bislang nicht vor. Wir haben jetzt noch einmal nachgefragt und rechnen in Kürze mit der Freigabe.“

