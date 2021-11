Gauselmann investiert

Der Spielbankbetreiber Gauselmann eröffnet in Monheim am Rhein ein weiteres Casino. Nur wenige Wochen nachdem das Espelkamper Familienunternehmen das Vergabeverfahren um die Westspiel-Gruppe und damit um die Spielbanken in NRW für sich entscheiden konnte, präsentiert Gauselmann konkrete Pläne für einen neuen Spielbankstandort.

So soll die künftige Merkur-Spielbank in Monheim am Rhein aussehen. Die Eröffnung ist für Ende 2022 geplant.

Mit dem Verkauf der vier NRW-Spielbanken in Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund-Hohensyburg und Duisburg vergab das Land NRW auch die Lizenzen für den Betrieb zwei neuer Spielbankstandorte – einer davon soll nun in Monheim am Rhein eröffnet werden. Von Köln oder Düsseldorf sei die Stadt Monheim am Rhein in nur rund 30 Minuten Fahrzeit zu erreichen, heißt es.