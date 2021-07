Gauselmanns neue Spielcasinos

Das Spielcasino in Bad Oeynhausen am Werrepark (100 Mitarbeiter).

Nachdem am Dienstagabend bekanntgegeben wurde, dass die Gauselmann-Gruppe (14.000 Mitarbeiter, Gesamtumsatz 3,5 Milliarden Euro 2019) aus Espelkamp den Zuschlag im Vergabeverfahren um die vier Spielbanken in NRW bekommen hat, überwiegt am Standort in Bad Oeynhausen laut Gewerkschaft die Angst um Arbeitsplätze. Der Grund: Lediglich bis Ende 2023 sind die 100 Stellen in Bad Oeynhausen per Tarifvertrag gesichert, wie Gewerkschaftssekretär Andreas Elbracht sagte.