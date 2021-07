Gebäude gekauft – Archiv gesichert

Spendenaufruf war erfolgreich: Netzwerk Apostolische Geschichte in Steinhagen-Brockhagen hat Finanzierung in trockenen Tüchern

Steinhagen-Brockhagen

Um sein umfangreiches Archiv in Brockhagen langfristig sichern zu können, hatte das Netzwerk Apostolische Geschichte e.V. im vergangenen Herbst angekündigt, das bisher gemietete Gebäude in der Uhlandstraße 6 von der Neuapostolischen Kirche Westdeutschland für 150.000 Euro zu kaufen. Nach einem groß angelegten Spendenaufruf sei jetzt die Finanzierung in trockenen Tüchern, teilt Mathias Eberle vom Vereinsvorstand mit.

Von Volker Hagemann