Gebäudesanierung und barrierefreie Wege

Bereits 2017 hatte der Hiddenhauser Rat für Schweicheln-Bermbeck und Eilshausen ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossen. Und nun ist Lippinghausen an der Reihe. Für den Ortsteil soll ein ISEK aufgestellt werden, um die Voraussetzung für die Beantragung von Städtebaufördermitteln zu schaffen. Das hat der Gemeindeentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen. 30.000 Euro soll die Aufstellung des Konzeptes kosten. Vorgestellt wurde die Maßnahme in der Sitzung von Carsten Lottner Fernando von der DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft), die die Gemeinde auch schon bei den ISEK-Prozessen in Eilshausen und Schweicheln begleitet.

