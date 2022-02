Gebauer empfängt Kampi und Paul

Mehr Erste Hilfe an den Schulen: DRK-Kreisleiter aus Bünde soll NRW-Ministerin beraten – schon 20.000 Kinder geschult

Bünde

In der kommenden Woche ist Sven „Kampi“ Kampeter, Leiter des DRK-Kreisverbandes Herford Land, mal wieder in Erste-Hilfe-Mission unterwegs: Im Düsseldorfer Landtag wird der 46-Jährige am Donnerstag NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer das seit Jahren erfolgreiche Puppe-Paul-Projekt vorstellen.

Von Daniel Salmon