Der Angriff Moskaus auf die Ukraine beschäftigt auch die Menschen in Ostwestfalen-Lippe. Viele haben Verwandte oder Freunde im Land. Städtepartnerschaften werden wieder belebt.

Viele Menschen in OWL verfolgen mit Bangen den Krieg in der Ukraine

Eindrucksvolle Zeichen für Frieden in der Ukraine setzen Demonstranten in Bielefeld.

Von heute auf morgen ist etwa Paderborns polnische Partnerstadt Przemyśl Zufluchtsort für tausende Menschen geworden: Russland führt Krieg gegen die Ukraine, deren Grenze nur etwa zehn Kilometer von Przemyśl entfernt liegt. In Paderborn traf sich am Samstag ein Stab, um die Paderborner Hilfe zu koordinieren. Nach Auskunft der Stadt sollen Spenden von Montag an auf speziell eingerichteten Konten eingezahlt werden können.

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier sagte dem Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Przemyśl persönlich Hilfe bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen zu.

Die Stadt Halle unterhält seit etwa 30 Jahren eine Partnerschaft mit der lettischen Stadt Valmiera. Sie ist nur etwa drei Autostunden von der russischen Grenze entfernt. Vielleicht auch deshalb hat der Bezirk Valmiera sofort Flagge gezeigt. Der Bezirksvorsitzende Janis Baiks hisste mit seinem Stellvertreter an einem Gebäude der Gemeinde neben der Fahne Lettlands und der EU auch die blau-gelbe Fahne der Ukraine.

Kundgebung in Bielefeld. Foto: Bernhard Pierel

Rathausplatz in Bielefeld in Blau und Gelb

Freitagabend in Bielefeld. Der Rathausplatz wird blau und gelb. Der von politischen Jugendorganisationen angemeldete Protest gegen den Ukraine-Krieg mobilisiert so viele Menschen, dass die auf den Rathausstufen platzierten Lautsprecher die Teilnehmer ganz hinten an den Straßenbahnschienen nicht mehr erreichen. Die Veranstalter schätzen die Menge auf 1000 Teilnehmer, die Polizei auf 700. Die Menschen kommen nicht allesamt aus Bielefeld; manche sind aus Bünde, Herford, Detmold oder Gütersloh mit der Bahn angereist. „Hauptsache raus. Hauptsache Dampf ablassen. Das hält man ja allein zu Hause kaum noch aus,“ sagt Christian aus Vlotho.

„Das ist ein Krieg zwischen Großmächten, der auf dem Rücken der russischen Bevölkerung ausgetragen wird“, sagte am Freitag Mehmet Ali Yesil auf dem Paderborner Rathausplatz. Foto: Rebecca Borde

Auch in Paderborn stößt die Nachricht vom Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine auf Unverständnis und Zorn. Bei der Mahnwache für die Ukraine am Freitagabend zeigten die Menschen, dass sie zwar schockiert, aber nicht sprachlos sind. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist die Eskalation eines bereits acht Jahre andauernden Kriegs, der durch nichts zu rechtfertigen ist“, sagt Holger Drewer vom Bündnis gegen Rechts am Freitagabend, das zur Mahnwache aufgerufen hatte. Nach Polizeiangaben versammelten sich bis zu 170 Teilnehmer auf dem Rathausplatz.

Mit Mahnwache am Rathaus, Friedensgebeten und Beleuchtungsaktion des Stadttheaters: Paderborn zeigt Solidarität mit Ukraine "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann "Solidarität mit der Ukraine! Stoppt den Krieg!", hieß es am Abend vor dem Paderborner Rathaus. Knapp 100 Menschen versammelten sich dort zu einer Mahnwache. Der Aktionskünstler Arnd Drossel rollte mit seiner selbst gebauten Drahtkugel zum Platz, an der er mit seiner Familie blaue und gelbe Bänder gehängt hatte. Foto: Jörn Hannemann Als Zeichen der Solidarität leuchtet das Theater Paderborn am Neuen Platz in Blau-Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Foto: Jörn Hannemann Als Zeichen der Solidarität leuchtet das Theater Paderborn am Neuen Platz in Blau-Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Foto: Jörn Hannemann Als Zeichen der Solidarität leuchtet das Theater Paderborn am Neuen Platz in Blau-Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Foto: Jörn Hannemann

In Bünde veranstalteten CDU, SPD, FDP, Grüne sowie die Linkspartei noch am am Donnerstagabend eine spontane Mahnwache für den Frieden auf dem Rathausplatz.

Das Bündnis „Lübbecke zeigt Gesicht“ ruft am Sonntag, 27. Februar, zu einer Solidaritätskundgebung. Sie beginnt um 12 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Lübbecker Marktplatz.

Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine strahlt die Sparrenburg am Abend in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb Foto: Bernhard Pierel

Sparrenburg in ukrainischen Nationalfarben

Als ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine leuchtet die Bielefelder Sparrenburg in Gelb und Blau. "Russland löst Leid und Elend für viele Menschen aus,“ erklärte Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen. „Wir können hier in Bielefeld nicht das Weltgeschehen ändern. Aber wir können unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken.“

Ein besonders eindrucksvolles Zeichen ihrer Freundschaft mit dem ukrainischen Volk und Statement gegen jeglichen Krieg planen Dutzende Landwirte aus dem Kreis Herford und der Stadt Bielefeld. Auf einer Fläche in Herford wollen sie das Friedenszeichen mit den beleuchteten Traktoren auf eine Fläche in Herford in der Nähe des Senders projizieren.

Vorbereitungen auf Ankunft von Flüchtlingen

In Gütersloh registriert die Stadt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Zunahme bei den Nachfragen zum Thema Asyl. Jede Anfrage würde beantwortet so die Auskunft von Nicole Pollklas, Leiterin der Ausländerstelle der Stadt. Es sei eine zusätzliche Telefonverbindung eingerichtet worden.

Stemwede stellt sich angesichts der dramatischen Entwicklungen ebenfalls auf eine Flüchtlingsbewegung ein. Unverbindliche Angebote können der Gemeindeverwaltung ab sofort gemeldet werden, heißt es. Auch in Vlotho bereitet man sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor.

Nicht wenige Ostwestfalen erreichen aktuell auch ganz persönlich Anfragen um Rat und Hilfe. Zugleich gibt es Menschen, die Unterstützung anbieten. In Bünde registriert der Verein "Brückenschlag" eine große Hilfsbereitschaft. Es gebe auch schon Angebote, Geflüchtete aus der Ukraine vorübergehend privat aufzunehmen. Wer ein Zimmer frei habe, der solle sich gerne an den Verein wenden. Auch Hotelzimmer kämen in Frage.

"Die Enkelin meiner Frau will von uns wissen, wie sie sich in Sicherheit bringen kann", berichtet der Pförtner eines Bielefelder Unternehmens. In Bielefeld ist vor allem die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft als Anlaufstelle für Ratsuchende besonders gefragt.

Das Trainerehepaar Verbytska verfolgt in Bielefeld am Fernsehapparat die Berichte über den Krieg in der Ukraine. Foto: Bernhard Pierel

Für die Opernsängerin Liana Bonsch (63) aus Bosseborn im Kreis Höxter sind schlimmste Vorahnungen wahr geworden. Ihr Sohn Wladimir ist mit Frau und zwei Enkelsöhnen am Donnerstagmorgen nach ersten Luftangriffen aus der Wohnung im Zentrum von Kiew geflohen: „Ich habe seit 6 Uhr den Fernseher laufen und telefoniere jede Stunde mit den Kindern. Die machen gerade Schlimmstes durch.“

Helmut und Liana Bonsch verfolgen seit dem frühen Donnerstagmorgen die Ereignisse in der Ukraine. Foto: Michael Robrecht

Die Stimme von Irina Neselevska zittert. Die ebenfalls in Höxter wohnende Ukrainerin weint bitterlich. Ihre Familie sitzt aus Angst vor Raketen und Luftangriffen in einem Keller in Sumy – der Heimatstadt von Irina Neselevska. Sumy liegt im Nordosten der Ukraine und ist 500 Kilometer von den abtrünnigen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk entfernt.

Christen beten gemeinsam für Frieden

„Es ist Krieg, und wir haben Angst vor einem Flächenbrand in ganz Europa – darum sind wir hier.“ Mit diesen Worten eröffnete Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, am Donnerstagabend das zentrale Friedensgebet der evangelischen und katholischen Gemeinden Bielefelds in der Altstädter Nicolaikirche. Um 17.50 Uhr läuteten sämtliche Kirchenglocken der Stadt.

Friedensgebet in der Altstädter Nikolaikirche in Bielefeld mit Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, und Superintendent Christian Bald. Foto: Bernhard Pierel

In Paderborn luden ebenfalls mehrere Kirchengemeinden spontan noch am Donnerstag zu Friedensgebeten ein. Ebenfalls wurde in Büren und Bad Wünnenberg gemeinam um Frieden gebetet.

Der Frauenausschuss im Kirchenkreis Herford hatte schon am Mittwoch beschlossen, ein Friedensgebet zu initiieren. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine fand dieses nun am Samstag in der Münsterkirche statt.

Die evangelische Erlöserkirche in Gütersloh lädt am kommenden Mittwoch zu einem Friedensgebet ein. Zudem veranstalten katholische und evangelische Christen in Gütersloh gemeinsam einen ökumenischen Friedensbitt-Gottesdienst. Er beginnt am Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr in der St. Pankratius-Kirche in Gütersloh. Der Gottesdienst ist Teil einer bundesweiten ökumenischen Aktion.

Die Stadt Vlotho lud schon am Donnerstag zusammen mit dem DRK Ortsverein Vlotho und den Kirchengemeinden dazu ein, gemeinsam ein "Licht für Frieden und Menschlichkeit" zu entzünden. Beginn war um 19:30 Uhr in der St. Stephans Kirche.

Zu einem Friedensgebet lud auch die Evangelische Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft ins Gemeindehaus in Oberbauerschaft.

Deutsch-Russische Gesellschaft: Putin lebt in einer Parallelwelt

Auch die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn verurteilte den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Vorstandsmitglied Alexander Wittmer sagte: „Das ist ein Verbrechen, das nicht zu billigen ist. Putin lebt in einer Parallelwelt und führt das Land in eine Katastrophe. Ganz normale Menschen wissen, dass ein Krieg niemals zu etwas Gutem führt.“

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.