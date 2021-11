Gebraucht, aber nicht verbraucht

Caritas setzt in ihrem Ladenlokal „Jacke & Co“ in Hövelhof auf Nachhaltigkeit

„Wir wünschten uns, dass noch viel mehr Menschen auf Nachhaltigkeit achten und das Angebot unterstützen würden«, sagt Elisabeth Lammert-Machura.

Lammert-Machura ist eine der Mitarbeiterinnen von Jacke & Co, dem Ladengeschäft der Caritas im Herzen Hövelhofs. Und sie weiß aus Erfahrung, was die Hövelhofer für Sachen ins Geschäft bringen oder eben dort gerne kaufen. Neben Kleidung für Kinder und Erwachsene gibt es bei Jacke & Co auch Bett- und Tischwäsche, Decken und Handtücher, aber auch Geschirr, Gläser, Besteck und Töpfe, die neue Nutzer finden. Wiederverwendung nennt man das, wenn Gegenstände von einem neuen Nutzer übernommen werden. Was in vielen Städten vor allem von jungen Menschen vorgelebt wird und gut funktioniert, gelangt über Einrichtungen wie Jacke & Co auch nach Hövelhof.

»Die Nachhaltigkeit zu leben, ist heutzutage so wichtig wie nie“, sagt auch Marietheres Bröckling. Von einer Bekannten aus Leipzig weiß sie, dass und wie ein Kreislauf bei guter Kleidung funktionieren kann. Wunderbar sei es doch, wenn ein Baby-Body, aus dem der kleine Säugling schnell herausgewachsen ist, erneut getragen wird, statt im besten Fall nur Putzlappen zu werden. Hier sparen die jungen Eltern nicht nur Geld, sie erwerben auch ein Kleidungsstück, dass schon viele Male gewaschen und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schadstoffbelastet ist.

Jacke & Co, darauf legen die beiden Frauen Wert, richtet sich mit seinem Angebot eben nicht nur an Bedürftige, die neben Kleidung dort auch Heimtextilien günstig erwerben können. Bröckling: »Unser Angebot unterbreiten wir ausdrücklich auch allen Interessierten, die einfach bewusster konsumieren möchten. ›Kleiderkammer‹ – das war mal. Heute sind wir aufgestellt wie ein guter Second-Hand-Laden. Nur, dass hier die Sachen nicht in Kommission verkauft, sondern für einen guten Zweck gespendet werden.«

Nachhaltiges Einkaufen für alle ermöglicht Marietheres Bröckling bei Jacke und Co. Hier gehen gute getragene Sachen für einen guten Zweck über den Ladentisch. Foto: Almut Thöring

Das ist auch der Grund, warum alle Spenden sorgfältig geprüft werden, bevor sie ins Angebot gelangen: Unmoderne Kleidung wird ungern genommen. »Alle Menschen haben das Recht, sich in ihrer Kleidung wohl zu fühlen, ob nun bedürftig oder bewusst verbrauchend«, begründet Ursula Hemesath, stellvertretende Vorsitzende der Caritaskonferenz St. Johannes Nepomuk, diesen Ansatz.

Begeistert erzählen die Frauen, dass sie schon viele gute Winterjacken haben abgeben können, moderne und klassische Markenware. Sehr gerne würde die Belegschaft noch bessere Öffnungszeiten in Hövelhof anbieten. Aber dazu fehlt Personal, das sich – wie alle anderen – ehrenamtlich einbringen kann, ein- bis zweimal in der Woche, ein paar Stunden lang. Das eingespielte Team hat sich in zwei Gruppen aufgeteilt, um Annahme- und Ausgabetermine gut abdecken zu können. Hier kennt jeder die anfallenden Arbeiten und Abläufe. »Neue Mitwirkende würden an die Hand genommen und sie gewiss schnell erlernen«, ist Hemesath sicher. Während des Gesprächs stöbert eine junge Frau im reichhaltigen Angebot und findet vier Bekleidungsstücke, die sie schließlich auch kauft und glücklich den Laden verlässt. Bedürftig ist sie sicher nicht, eher preis- und umweltbewusst.