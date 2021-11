Gebrauchte Nummernschilder verkauft?

Mögliche Unterschlagung in Zulassungsstelle: Landkreis Holzminden bittet in Höxter um Hilfe

Mit dem Verkauf gebrauchter Nummernschilder sollen sich die Mitarbeiter der Zulassungsstelle in Holzminden eine Weihnachtsfeier finanziert haben.

Wie berichtet, hatte der Landkreis die gesamte zwölfköpfige Mannschaft der Zulassungsstelle freigestellt, nachdem es Verdachtsmomente gegeben hatte, wonach eingenommene Gelder in der Zulassungsstelle nicht ordnungsgemäß abgeführt wurden. Die Zulassungsstelle wurde geschlossen. In Holzminden können derzeit keine Fahrzeuge an- oder abgemeldet werden.