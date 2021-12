Gebühren stehen im Fokus

Marienmünster

Mit der Neufassung der Friedhofssatzung und der Gebührensatzung in der Großgemeinde Marienmünster befasst sich der Rat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch (15. Dezember), die um 18 Uhr im Gebäude der Kulturstiftung Marienmünster (Abtei, Konzertsaal) beginnt.

Von Harald Iding