Gedanken kreisen um die Ukraine

Bad Oeynhausen

Das nächste Ziel hat Dariia Lytvishko klar vor Augen: In diesem Sommer will sie ihr Masterstudium im Fach Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford abschließen. „Es fällt mir aber schwer, mich auf die Prüfungsvorbereitungen zu konzentrieren“, sagte die 26-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar kreisen die Gedanken der jungen Ukrainerin immer wieder um die Menschen in ihrer Heimat.

Von Malte Samtenschnieder