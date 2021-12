Gedenk-Stele aufgestellt und eingeweiht

Die Messe wurde von Pfarrer Karl Josef Auris und dem Diözesanpräses Roland Schmitz zelebriert. Die Kollekte beim Jubiläumsgottesdienst in Höhe von 195 Euro ging an den Caritas Warenkorb SHS. Aus gegenseitiger Verantwortung wurde auf die geplante große Feier verzichtet.

Die Kfd hat sich in Stukenbrock-Senne als feste Institution etabliert. Die Frauen erfahren Gemeinschaft, sie teilen Visionen und Träume, erleben solidarisch Freud und Leid. Durch die vielen gemeinsam erlebten Gottesdienste, die die Kfd-Frauen oft sehr aktiv mitgestaltet haben, soll die Zukunft durch die Bewegung des Glaubens geprägt werden. Mit stolzem Blick auf die Gegenwart und in hoffnungsvoller Erwartung auf die Zukunft wünscht sich die Kfd St. Achatius immer wieder Frauen, die mit Gottes Segen miteinander gehen.

Mit einem kleinen Präsent, einer persönlich gestalteten goldenen Weihnachtskugel, wurden die Frauen während des Gottesdienstes geehrt, die im Dezember 1971 als Gründungsmitglieder motiviert waren und den Grundstein für die Kfd in Stukenbrock-Senne gelegt haben. Ihnen wurde für ihren Ehrgeiz und ihren Einsatz gedankt. Seit Beginn wurden regelmäßige Unternehmungen gerne genutzt, um gemeinsam etwas zu erleben, miteinander zu lachen oder sich auszutauschen.

Heute zählt die Kfd St. Achatius 166 Mitglieder und wie damals bringen sich viele Frauen in dieser Gemeinschaft ein und füllen sie mit Leben. Einige organisieren und andere nehmen teil. Eins funktioniert nur mit dem anderen und so ist jedes einzelne Mitglied ein wichtiges Puzzleteil für eine lebendige Kfd. Die Frauen kommen zusammen, pflegen die Gemeinschaft vor Ort und unterstützen gleichzeitig das große Ganze – den Bezirk, die Diözese und damit den Bundesverband, der sich für wichtige Themen in Politik, Gesellschaft und Kirche für die Frauen einsetzt.

In einer kleinen Festzeitschrift wurden die letzten 50 Jahre zusammengefasst und an viele Aktivitäten und vergnügliche Stunden erinnert. Diese wird in den kommenden Tagen auch an die Kfd-Frauen, die nicht an dem Dankgottesdienst teilnehmen konnten, verteilt.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde in einem kleinen feierlichen Rahmen eine Gedenk-Stele an dem Kfd-Baum auf dem Kirchplatz aufgestellt und eingeweiht. Sie dient als sichtbares Zeichen für die starke Gemeinschaft. Einmal als Erinnerung an die zurückliegenden 50 Jahre und zum anderen als Hoffnung, dass die Gemeinschaft weiterhin stark bleibt.“