Gedenkbäume erzählen Geschichten

Im Moment liegt Winterruhe über dem Alten Friedhof in Steinhagen. Doch vom Frühjahr an wird sich auf dem Gelände an der Brockhagener Straße deutlich verändern. Und daran werden die Bürgerinnen und Bürger einen großen Anteil haben. Denn im Zuge der Umwandlung des Friedhofgeländes in einen Park können sie Bäume pflanzen und Baumpatenschaften übernehmen.

„Einen Bürgerwald gibt es in Steinhagen nicht. Aber vielfach besteht der Wunsch nach Baumpatenschaften“, sagt Umweltschutzmanagerin Marianne Vaske. Und den erfüllen die Gemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Steinhagen jetzt. Auf dem Alten Friedhof müssen so viele Bäume gepflanzt werden – 111 allein im ersten Bauabschnitt –, so dass die Idee zur Spendenaktion „Grün pflanzen“ entstand. Die Fläche eignet sich mit ihrem Charakter der Erinnerung und des Gedenkens, durch Baumpatenschaften zu einem Ort der Ruhe und der Entspannung zu werden – Gedenkbäume sollen hier Geschichten erzählen: die Geschichten ihrer Stifterinnen und Stifter, wenn sie zu Geburt, Hochzeit, Hochzeitstag, Jubiläen und in Erinnerung an Menschen gepflanzt werden, heißt es im Konzept.