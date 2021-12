Gedenken am Brackweder Tatort

Der triste Parkplatz an der Berliner Straße wird mehr und mehr zum Gedenkort für den 31-jährigen Memo K.: An der blauen Betonwand der Tiefgaragen-Ausfahrt haben Freunde bis Sonntagmorgen rund 300 rote und weiße Grabkerzen entzündet, mehrere Dutzend Blumensträuße niedergelegt und Bilder des Verstorbenen aufgestellt.

Engelsfiguren bringen Trauer zum Ausdruck, auf einem Jugendbild steht „Ich liebe Dich“. Aufgestellt in der Nähe der Teestube, die Memo K. am Treppenplatz betrieben hat, an der Stelle, an der er am Mittwoch von mehreren Kugeln tödlich getroffen wurde. Markierungen der Spurensicherung zeigen noch, wo die Polizei Patronenhülsen gefunden hat.