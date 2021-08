Gedenkstätte kommt wieder

Das Rechteck vor dem Gemeindehaus wirkt so, als ob dort ein Parkplatz gebaut werden soll. Das ist aber nicht so. Wie die Stadtverwaltung erläutert, entsteht dort an der Bergertorstraße die Selliner Gedenkstätte neu.1984 ist eine Informationstafel an der Selliner Gedenkstätte an der Bergertorstraße eingeweiht worden. Sie soll auch das Wissen darüber wach halten, dass Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, im Lübbecker Land leben.

Foto: Ria StübingStadt Lübbecke