Gedenkstein von Landrat von Laer saniert

Hövelhof

Versteckt unter Ästen und Laub an der Detmolder Straße in Hövelriege, fristete der Gedenkstein von Landrat Friedrich von Laer über Jahrzehnte ein trauriges Dasein. Vor mehr als zwei Jahren fassten einige Mitglieder der Dorfgemeinschaft Hövelriege bei einer Stammtischrunde in der Gaststätte Spieker den Entschluss, den Gedenkstein an der Detmolder Straße zu sanieren.