Eine lange Schlange hat sich jetzt auf dem Parkplatz des E-Centers in Stemwede-Levern gebildet.

69 kurzentschlossene Bürger nutzen das mobile Angebot in Stemwede

Eine lange Schlange von Impfwilligen hat sich bei der Aktion am E-Center in Levern gebildet. Die Menschen nahmen es gelassen. Zudem wurde der Abstand eingehalten.

Das mobile Impf-Team des Kreises Minden-Lübbecke machte am Mittwochnachmittag in Stemwede einen Halt. Am Ende waren 69 weitere Menschen gegen Corona geimpft.