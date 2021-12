Geduldiges Warten für den Piks

Werther

Wie schön wäre es gewesen, wenn man für einen Glühwein auf dem Christkindlmarkt hätte anstehen können. So aber reihten sich Freitag Nachmittag geduldig viele Wertheraner in die lange Schlange, die sich vor der mobilen Impfstelle an der Engerstraße gebildet hatte.

Von Margit Brand