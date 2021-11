Gefahren für die Kinder verringern

Jährlich sterben in Deutschland 140 Fahrrad-Fahrer oder Fußgänger, weil sie von einem rechts abbiegenden Lastwagen erfasst und überrollt werden. 2019 gab es laut Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 9906 Unfälle mit Personenschaden beim Rechtsabbiegen. Unfallursache zumeist: der Tote Winkel.

Horror „Toter Winkel“: Unfall in Höxter in Nikolaitor-Schule aufgearbeitet – Round Table holt Laster auf Schulhof

Aha-Effekt! So groß ist ein Lkw-Reifen. Die Schüler staunen. Ziel des Projektes ist es, Schüler für diese Gefahrensituation zu sensibilisieren und ihnen konkrete Tipps und Verhaltensweisen mit auf den Weg zu geben, um in Zukunft Unfälle zu vermeiden.

In Höxter ist zuletzt am 25. August 2021 eine 52-jähriger Radfahrerin an der Kreuzung B239/B64 von einem rechtsabbiegenden Lkw-Gespann angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Der Tote Winkel spielte für den 53-jährigen Lkw-Fahrer beim Abbiegen eine dramatische Rolle.