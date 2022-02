Gefahren: Tunnel und parkende Autos

Kritiker der Pläne für ein Atommülllager in Würgassen schauen bei den Unfallschwerpunkten im Kreis in diesen Tagen genauer hin: Der Bahntunnel an der B64 in Ottbergen war und ist Unfallschwerpunkt und wird im BGZ-Straßen-Gutachten auch benannt.

Die heimische Bürgerinitiative „Atomfreies 3-Ländereck“ hat für diesen Donnerstag eine Pressekonferenz in Beverungen in der Stadthalle angekündigt, um sich zur Transportstudie und zur Absicht der BGZ, im ersten Halbjahr 2022 (Mai/Juni) bei der Bezirksregierung Detmold erste konkrete Bauanträge zu stellen, zu positionieren. Besonders die relativ enge Straße in Ottbergen (schmale Bahnunterführung mit Unfallschwerpunkt und B64-Ortsdurchfahrt) sowie Dalhausen (viele parkende Fahrzeuge an B241) als Nadelöhre machen der BI große Sorgen. Vor allem aber die Ankündigung der Bundesgesellschaft, noch im ersten Halbjahr 2022 erste Bauanträge für das Atommülllager beim RP einreichen zu wollen, habe wenig Verständnis in der Region gefunden, erklärte BI-Sprecher Dirk Wilhelm im Vorfeld. Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm und andere haben sich bereits gegen schnelle Bauanträge positioniert, weil das Bauplanungsrecht so etwas nicht zulasse.