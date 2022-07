Gefahrenquelle am Else-Werre-Radweg in Bünde?

Bünde

Die Sanierung des Fuß- und Radweges Elsedamm (Nordseite) zwischen Bahnhofstraße und Lübbecker Straße soll in das städtische Straßen- und Wegekonzept 2023 bis 2027 aufgenommen werden. Das fordert die Bünder SPD-Fraktion in einem Antrag, der jetzt an Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger gegangen ist.

Von Hilko Raske