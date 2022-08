Gefährliche Landwirtschaft: 125 Tote im letzten Jahr

Vier schwere Unfälle mit landwirtschaftlichem Gerät sind innerhalb weniger Tage in Ostwestfalen passiert, bei einem wurde ein Kind getötet. „Die Landwirtschaft ist neben dem Bau die unfallträchtigste Branche in Deutschland“, sagt Hartmut Otto. Er arbeitet bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in Kassel im Bereich Unfallverhütung.

Am 28. Juli geriet auf einem Bauernhof in Borgholzhausen ein Junge (12) unter ein Treckergespann und kam ums Leben. Nur einen Tag später wurde auf einem Hof in Büren ein Sechsjähriger schwer verletzt, als beim Spielen das Kontergewicht eines Treckers auf sein Bein kippte. Drei Tage darauf stürzte in Hövelhof beim Verladen ein etwa 400 Kilogramm schwerer Heuballen aus vier Metern Höhe auf einen Bauern (36) und verletzte ihn schwer an Kopf und Wirbelsäulen. Und in Delbrück schlug am selben Tag ein Erntehelfer mit dem Kopf auf dem Asphalt auf, als ein Strohquader von der Ladefläche eines Anhängers rutschte und ihn umwarf.