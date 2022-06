Gefährliche Raupe am Inselweg in Bünde entdeckt

Erneut Nest des Eichenprozessionsspinners am Schulweg für Kinder – Insekt breitet sich im Kreis Herford weiter aus

Bünde

Nicht schon wieder: An derselben Stelle wie im vergangenen Sommer hat sich der Eichenprozessionsspinner niedergelassen. Am Inselweg in Holsen musste der Fußweg gesperrt werden.

Von Kathrin Weege