Gefährlicher Einsatz unter Strom

Feuerwehrmann wird in Paderborn bei Brand einer Photovoltaik-Anlage verletzt

Paderborn

Beim Einsatz am Österreicher Weg hat ein Feuerwehrmann am Montagnachmittag einen Stromschlag erlitten. Er wurde von einem Notarzt untersucht und ins Krankenhaus gebracht, konnte aber zum Glück noch am selben Tag wieder nach Hause. Nach Angaben der Feuerwehr geht es ihm gut.

Von Dietmar Kemper