Gefahrstoffaustritt: Hochwasser-Experte hakt beim Kreis nach

Nach Starkregen im Juni: Maik Menke will wissen, ob Schadstoffe mit dem Regenwasser in den Boden gelangt sind

Bünde

Sind beim Starkregen-Ereignis am 5. Juni Schadstoffe ausgetreten und in den Boden gelangt? Der von mehreren Hunnebrocker Bürgern beauftragte Hochwasser-Sachverständige Maik Menke hat sich in der Sache jetzt an die Untere Wasserbehörde des Kreises Herford gewandt.

Von Daniel Salmon