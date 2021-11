Geflügelpest: Aufstallpflicht für den gesamten Kreis Paderborn

Allgemeinverfügung des Kreisveterinäramtes tritt am Sonntag, 0 Uhr, in Kraft

Paderborn

Nach zwei Fällen von Geflügelpest in Delbrück-Westenholz hat der Kreis Paderborn jetzt für den gesamten Kreis eine Aufstallpflicht erlassen. Wie der Kreis am Samstag mitteilte, gilt die Pflicht ab Sonntag, 21. November, 0 Uhr. Das bedeutet, dass sämtliches Geflügel wie Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse in geschlossenen Ställen oder in einer Vorrichtung, beispielsweise einer Voliere, untergebracht werden müssen.

