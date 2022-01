Gegen Verkauf von Britenhäusern

Initiative BISS sieht in leerstehenden Offiziersvillen im Musikerviertel die Chance auf ein sozial durchmischtes Gebiet

Bielefeld

Auf dem Angebotsportal der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) sind die beiden früheren britischen Offiziershäuser an der Wilhelm-Raabe-Straße 39 und 41 verschwunden. Für die Bielefelder Initiative für sozialökologische Stadtentwicklung (BISS) ein Signal, dass es entsprechende Angebote gab und die Immobilien in Spitzenlage bald für jeweils mindestens 730.000 Euro – so der aufgerufene Mindestpreis – verkauft sind. Die BISS ist alarmiert und fordert die Bima auf, den Verkauf der Offiziershäuser zu stoppen.

Von Peter Bollig