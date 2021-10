„Gegenseitiges Geben und Nehmen“

„Wir haben uns zu keiner Zeit als gegenseitige Konkurrenz gesehen“, sagt die Leiterin der Haller Gesamtschule in Richtung Kreisgymnasium. Jetzt sind beide Schulen eine offizielle Kooperation eingegangen.

Kooperiert wird hinter den Kulissen zwischen dem Kreisgymnasium und der Gesamtschule Halle schon seit einigen Jahren. Am Dienstag ist die Zusammenarbeit auf vielfältigen Gebieten mit einer gemeinsamen Erklärung und einem auf vier Jahre angelegten Kooperationsvertrag in eine offizielle Form gegossen worden. Mit Mineralwasser und Apfelsaft wurde von den beiden Schulleitern und zahlreichen Gästen in der Mensa der Gesamtschule auf die weitere Zusammenarbeit angestoßen.