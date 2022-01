Gehölz und Gemüse auf einem Acker

Obstbäume, Beerensträucher und Gemüse werden gemeinsam auf einem Feld gepflanzt: Diese – in der Region noch ungewöhnliche – Anbauweise wird derzeit auf einer Ackerfläche in Scharmede praktiziert. Initiatoren dieses Projektes sind die Mitglieder der gemeinnützigen Genossenschaft Solidarische Landwirtschaft Vauß-Hof eG, kurz: „Solawi“.

Ziel ist es, die zukunftsorientierte Anbauweise von Gehölz und Gemüse in einem Projektversuch zu praktizieren. Rund 30 fleißige Helfer, allesamt Mitglieder der Solawi-Genossenschaft, sind an diesem Morgen auf der rund 2000 Quadratmeter großen Ackerfläche an der Bentfelder Straße aktiv. Trotz des nassen und somit schweren Bodens werden Löcher gebuddelt, Lasten auf Schubkarren transportiert, junge Bäume an ihren zukünftigen Standort platziert und Baumpfähle in den Boden gerammt.