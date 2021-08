Gehrdener singen wieder

Chor and Friends sowie Little Friends freuen sich auf Proben

Bei Chor and Friends sowie den Little Friends soll auf Basis der aktuellen Vorgaben der Coronaschutzverordnung und mit einem von der Stadt Brakel genehmigten Sicherheits- und Hygienekonzept zum Ende der Sommerferien in NRW der Neustart erfolgen. Dieses bedingt auch eine Abkehr vom angestammten Probenraum im Kindergarten Gehrden und ein Ausweichen auf das Bürgerhaus Gehrden.

Die erste Chorprobe ist dabei für Chor and Friends Gehrden am Montag, 16. August, von 19.45 Uhr an im Bürgerhaus Gehrden vorgesehen. Die Proben werden zukünftig erst einmal montags sein, da der Musikverein Gehrden freitags im Bürgerhaus probt.

Der Start der Little Friends mit dem Jahresprojekt „Putzmunter“ erfolgt am Freitag, 20. August. Beginn ist um 15 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus Gehrden.

„Die Teilnahme an den Proben ist stets freiwillig und erfolgt auf eigenes Risiko“, heißt es in einer Mitteilung des Chores.

Teilnehmen können genesene Personen (Nachweis einer vorherigen Infektion mit SARS-CoV-2 muss vorliegen), geimpfte Personen frühestens 14 Tage nach der abschließenden Impfung (Nachweis muss vorliegen) sowie getestete Personen. Diese müssen den Nachweises eines negativen Testergebnisses mit 48-Stunden-Gültigkeit vorlegen.

„ Von der Mitwirkung an Proben generell ausgeschlossen sind Personen, die wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Erkrankten hatten oder Symptome aufweisen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten bzw. sich in Quarantäne befinden“, stellen die Verantwortlichen von Chor and Friends Gehrden klar. Sie freuen sich schon jetzt auf das gemeinsame Singen – wenn auch unter Corona-Bedingungen – und hoffen, dass nach dieser langen Auszeit wieder alle Sangesfreunde den Weg zu den Proben finden.

Neue interessierte Sangesfreunde können sich auf der Internetseite des Chores (www.chg.chayns.net) informieren.