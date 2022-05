Geht alte Hauptstelle an Dritte?

Herford

Auf den ersten Blick sieht es nach einem normalen Verwaltungsakt aus: Die Stadt Herford will auf der Fläche der heutigen Hauptstelle der Sparkasse (Auf der Freiheit/Abteistraße) eine Veränderungssperre erlassen. Die Hauptstelle zieht in diesem Sommer um in die ehemaligen Räume der Firma Archimedes an der Engerstraße.

Von Ralf Meistes